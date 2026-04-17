Рублев обыграл Махача в четвертьфинале турнира в Барселоне
Российский теннисист Андрей Рублев победил чеха Томаша Махача в четвертьфинале турнира в Барселоне — 6:4, 6:3. Матч длился 1 час 27 минут.
15-я ракетка мира Рублев сделал за игру 1 эйс, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13. У занимающего 47-ю строчку рейтинга ATP Махача — 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.
Рублев вышел в полуфинал и встретится с сербом Хамадом Меджедовичем.
Барселона (Испания)
Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell
Призовой фонд 2 950 310 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Андрей Рублев (Россия, 5) — Томаш Махач (Чехия) — 6:4, 6:3
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