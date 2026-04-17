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17 апреля, 15:33

Рублев обыграл Махача в четвертьфинале турнира в Барселоне

Руслан Минаев
Андрей Рублев.
Фото Getty Images

Российский теннисист Андрей Рублев победил чеха Томаша Махача в четвертьфинале турнира в Барселоне — 6:4, 6:3. Матч длился 1 час 27 минут.

15-я ракетка мира Рублев сделал за игру 1 эйс, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13. У занимающего 47-ю строчку рейтинга ATP Махача — 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

Рублев вышел в полуфинал и встретится с сербом Хамадом Меджедовичем.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 950 310 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Андрей Рублев (Россия, 5) — Томаш Махач (Чехия) — 6:4, 6:3

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Андрей Рублев
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