Умерла первая в истории Великобритании олимпийская чемпионка по легкой атлетике

Победительница Олимпийских игр 1964 года в составе сборной Великобритании по легкой атлетике Мэри Рэнд умерла в возрасте 86 лет, сообщила газета The Times. Причина смерти не называется.

На Олимпиаде 1964 года в Токио Рэнд выиграла соревнования в прыжках в длину, установив мировой рекорд — 6,76 метра. Также она завоевала серебряную медаль в пятиборье и бронзовую награду в эстафете 4x100 метров.

Рэнд стала первой британской спортсменкой, которая стала победительницей Олимпийских игр в легкой атлетике.