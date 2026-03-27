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27 марта, 21:05

Умерла первая в истории Великобритании олимпийская чемпионка по легкой атлетике

Руслан Минаев

Победительница Олимпийских игр 1964 года в составе сборной Великобритании по легкой атлетике Мэри Рэнд умерла в возрасте 86 лет, сообщила газета The Times. Причина смерти не называется.

На Олимпиаде 1964 года в Токио Рэнд выиграла соревнования в прыжках в длину, установив мировой рекорд — 6,76 метра. Также она завоевала серебряную медаль в пятиборье и бронзовую награду в эстафете 4x100 метров.

Рэнд стала первой британской спортсменкой, которая стала победительницей Олимпийских игр в легкой атлетике.

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легкая атлетика
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