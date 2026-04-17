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17 апреля, 11:34

В Португалии бегуна Барроса ввели в искусственную кому после ДТП

Сергей Ярошенко

Португальский легкоатлет Этсон Баррос находится в коме после ДТП, сообщает A Bola.

Инцидент произошел в ночь на 16 апреля в пригороде Лиссабона. Спортсмен не справился с управлением, после чего его машина перевернулась. 25-летний бегун был в сознании, когда его госпитализировали, но затем его ввели в искусственную кому. У него не обнаружили переломов и следов употребления алкоголя.

Баррос является шестикратным чемпионом Португалии и рекордсменом страны на дистанции 3000 метров с препятствиями. Баррос дважды завоевывал серебро на чемпионате Европы среди спортсменов до 23 лет, а также по разу становился обладателем бронзовой медали на чемпионата Европы среди спортсменов до 18 и 20 лет.

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