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Допинг

30 марта, 12:04

Победителя Нью-Йоркского марафона Корира дисквалифицировали на пять лет за допинг

Алина Савинова

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU) объявил о дисквалификации кенийского бегуна Альберта Корира из-за положительного допинг-теста.

В пробах 32-летнего спортсмена была обнаружена синтетическая форма эритропоэтина (CERA), которая улучшает работу мышц и повышает выносливость. Он дисквалифицирован на пять лет. Срок отстранения отсчитывается с 8 января 2026 года, а результаты бегуна аннулированы с 3 октября 2025-го.

Корир является победителем Нью-Йоркского марафона 2021 года — тогда он преодолел дистанцию за 2 часа 8 минут 22 секунды. Его личный рекорд — 2 часа 6 минут 57 секунд, установленный на Нью-Йоркском марафоне-2023, где он стал вторым. Также кениец выигрывал марафоны в Вене, Хьюстоне и Оттаве.

Альберт Корир.Победителя Нью-Йоркского марафона наказали за ЭПО: он дисквалифицирован на пять лет

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легкая атлетика
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