Клишина рассказала подробности выселения из квартиры в Твери

Серебряный призер чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы в помещении в прыжках в длину Дарья Клишина сообщила подробности о выселении из служебной квартиры в Твери.

«Мы сделали в квартире очень хороший ремонт, потому что в тот период я много времени проводила в Твери и жила там сама. Я была прописана в этой квартире одна, ежемесячно платила за найм и коммунальные услуги. Никаких задолженностей не было. Я была прописана в этой квартире, и меня выписали по решению суда. Это была единственная моя прописка с 2011 года с соответствующей отметкой в паспорте. Теперь я фактически бомж — нигде не прописана», — рассказала Клишина ТАСС.

Квартира в Заволжском районе была предоставлена ей во временное пользование в 2011 году. Договор коммерческого найма был расторгнут в 2022 году в связи с утратой спортсменкой статуса члена сборной России.

Она пояснила, что ранее были озвучены условия, при которых у нее имелась возможность приватизации или выкупа жилья. Среди них выслуга лет, участие в Олимпийских играх или медаль чемпионата мира.