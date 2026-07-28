Прыгун с шестом Моргунов: «Зарабатывать в легкой атлетике в России сейчас тяжело»

Вице-чемпион Европы 2018 года Тимур Моргунов в разговоре с «СЭ» прокомментировал финансовую ситуацию российских легкоатлетов.

— Зарабатывать в принципе на легкой атлетике в России тяжело, по крайней мере сейчас. Раньше, когда мы могли выступать на международной арене, ситуация была гораздо легче. Думаю, наша легкая атлетика продолжает переживать самые трудные времена за всю историю. Честно — некоторым проще идти работать, чем заниматься легкой атлетикой. Просто больше заработаешь.

С другой стороны, мне нынешнего заработка хватает, никаких подработок не требуется.

Легкая атлетика за рубежом, особенно в Америке, более развита, чем у нас. Там в рядовых соревнованиях может участвовать тысяча человек, а у нас в чемпионате России участвует восемь человек. Поэтому у нас не так много секторов для прыжков с шестом, не так много стадионов, манежей. Все несколько по-другому, — рассказал Моргунов.

Моргунов год не выступал на соревнованиях из-за тяжелой травмы, после возвращения на прошедшем чемпионате России в Екатеринбурге он завоевал бронзу с результатом 5,65.