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28 июля, 09:40

Прыгун с шестом Моргунов: «Зарабатывать в легкой атлетике в России сейчас тяжело»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Вице-чемпион Европы 2018 года Тимур Моргунов в разговоре с «СЭ» прокомментировал финансовую ситуацию российских легкоатлетов.

— Зарабатывать в принципе на легкой атлетике в России тяжело, по крайней мере сейчас. Раньше, когда мы могли выступать на международной арене, ситуация была гораздо легче. Думаю, наша легкая атлетика продолжает переживать самые трудные времена за всю историю. Честно — некоторым проще идти работать, чем заниматься легкой атлетикой. Просто больше заработаешь.

С другой стороны, мне нынешнего заработка хватает, никаких подработок не требуется.

Легкая атлетика за рубежом, особенно в Америке, более развита, чем у нас. Там в рядовых соревнованиях может участвовать тысяча человек, а у нас в чемпионате России участвует восемь человек. Поэтому у нас не так много секторов для прыжков с шестом, не так много стадионов, манежей. Все несколько по-другому, — рассказал Моргунов.

Тимур Моргунов.«Зарабатывать на легкой атлетике в России сейчас тяжело». Лучший российский шестовик — о своем виде

Моргунов год не выступал на соревнованиях из-за тяжелой травмы, после возвращения на прошедшем чемпионате России в Екатеринбурге он завоевал бронзу с результатом 5,65.

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Сборная России по легкой атлетике
Тимур Моргунов
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