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Участник Олимпиады в Токио Феррейра пропал без вести в Бразилии

Сергей Ярошенко

Бразильский марафонец Даниэл Феррейра пропал без вести в штате Сан-Паулу, сообщает TMC.

По информации источника, спортсмена в последний раз видели 19 июня в 19.00 по местному времени, когда он выходил из своего дома в муниципалитете Барра-Фунда. По словам матери Феррейры, при себе у него был только черный рюкзак. После нескольких недель безуспешных поисков семья обратилась в полицию.

Мать 27-летнего марафонца также сообщила, что у ее сына есть проблемы с психическим здоровьем.

Феррейра выступал на Олимпийских играх в Токио, а в 2022 году установил рекорд Южной Америки в марафоне, преодолев дистанцию за 2 часа 4 минуты 51 секунду. Тем самым спортсмен превзошел достижение, которое держалось с 1998 года.

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легкая атлетика
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