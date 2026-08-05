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5 августа, 15:12

Исинбаева задолжала ФНС более 147 тысяч рублей

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева задолжала Федеральной налоговой службе 147,2 тысячи рублей, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

По информации источника, спортсменка, проживающая за границей, столкнулась с техническими трудностями при проведении платежей через российские банковские сервисы.

Кроме того, у Исинбаевой имеется задолженность в размере 10,8 тысячи рублей по обязательным платежам, которая сохраняется с 2024 года. В связи с этим средства со спортсменки взыскиваются в рамках исполнительного производства.

Ранее Исинбаева погасила налоговую задолженность в размере 705 тысяч рублей.

43-летняя Исинбаева является победительницей Олимпийских игр 2004 и 2008 годов в прыжках с шестом. На Олимпиаде-2012 спортсменка завоевала бронзовую медаль. Исинбаева трижды выигрывала чемпионаты мира на открытом воздухе и четырежды — в помещении.

Александр Карелин и&nbsp;Елена Исинбаева.«Ваше честное слово значит бесконечно много». Исинбаева поблагодарила Карелина за поддержку
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легкая атлетика
Елена Исинбаева
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