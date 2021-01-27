Экс-глава ВФЛА не верит, что у Шубенкова может быть положительный допинг-тест

Бывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев прокомментировал «СЭ» информацию News.Ru о том, что легкоатлет Сергей Шубенков сдал положительный допинг-тест.

— Пока рано делать заключения. Этот препарат не причислен к сильнодействующим, это маскирующий реагент, — сказал Балахничев «СЭ». — Это широко используется в роли мочегонного средства в различных пищевых добавках, таким путем он мог оказаться в организме спортсмена. Я не верю, что Сергей или его тренер могли умышленно нарушить допинговые правила. Скорее всего, это случайное применение, но и оно требует объяснений.

Потребуются определенные спортивные следственные действия, чтобы определить, как средство оказалось в организме. Это случалось со многими известным спортсменами. Как правило, все заканчивалось небольшим наказанием в ходе объяснений, которые давал атлет. Надеюсь, моя точка зрения совпадет с официальной.

По данным «СЭ», у Шубенкова сохраняются шансы оправдаться. Чемпион мира ждет вскрытия пробы «Б».

(Сергей Федоров)