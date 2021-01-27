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Допинг

Сергей Шубенков сдал положительную допинг-пробу. Но все не так однозначно

19:22
Сергей Шубенков. Фото Reuters
Сергей Шубенков. Фото Reuters
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По данным «СЭ», чемпион мира в барьерном спринте Сергей Шубенков действительно сдал положительную пробу. Однако на данный момент у него сохраняются шансы оправдаться.

В среду, 27 января, о положительной допинг-пробе Шубенкова сообщило издание News.ru.

Проба была взята по линии РУСАДА в рамках внесоревновательного контроля. Запрещенный препарат в организме Шубенкова присутствует в минимальной концентрации. То есть теоретически проба «Б» вообще может не подтвердить пробу «А», и тогда обвинения будут сняты автоматически. Также Шубенков может объяснить попадание в свой организм запрещенного вещества случайным употреблением загрязненного лекарства или спортпита, и тогда шансы на положительный исход тоже еще есть.

Кстати, министр спорта Олег Матыцин в пятницу как раз совершит визит в Барнаул, где проживает Шубенков. Однако этот визит никак не связан с допинговым делом. Это запланированная поездка, связанная с открытием гребного канала.

(Наталья Марьянчик)

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