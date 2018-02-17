Вячеслав Фетисов: " Все равно, кто попадется нам в плей-офф. Мы можем налажать только сами"

Главный тренер сборной России на Олимпиаде-2002 , двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в интервью "СЭ" подвел итоги матча Россия – США (4:0). По его словам, у американцев не было шансов в игре с россиянами.

- Вели игру в хорошем темпе и давлении, - начал Фетисов. – На удивление защитники были очень активны, особенно в зоне атаки. Практически шансов не было у этих пацанов (сборной США - Прим. СЭ).

- На ваш взгляд команда США – не соперник?

- Конечно. На этой Олимпиаде у нас соперников нет. Проиграть может только сами себе. Большинство должно прибавить, так что все нормально.

- Выход в четвертьфинал и лишний день отдыха может негативно повлиять на нашу команду?

- Лишняя игра могла бы и пригодиться, а может и нет. По сравнению с Ванкувером ситуации совершенно разные – там были сильные канадцы. Кто попадется нам здесь, абсолютно все равно. Мы только сами можем налажать. Не нужно переживать на эту тему, лучше спокойно готовиться к четвертьфиналу. (Евгений БЕЛОУСОВ)