Илья Ковальчук: "Это беспредел, но мы должны вернуть флаг и гимн на следующие Игры"

Нападающий СКА и сборной России Илья Ковальчук назвал правильным решение России поехать на Олимпийские игры-2018. Форвард также добавил, что россияне должны вернуть флаг и гимн на следующие Игры.
– Нейтральный флаг? Будем выходит и играть. Что делать? Это то, что мы не можем контролировать. Наша команда решила ехать и я считаю, что это правильное решение. Нас поддерживает вся страна. Все прекрасно знают, откуда мы родом и где мы выросли. То, что у нас на груди неважно, а главное что в сердце. Конечно, это неприятно, но что делать. Давайте закроемся и обидимся, но это тоже неправильно. Наоборот надо доказывать, что мы такие же как все, что мы чистые , чтобы нам вернули флаг на следующую Олимпиаду.
Недопуск россиян? Это неправильно, это беспредел. К сожалению, мы не можем это контролировать. Для меня лично Олимпиада – это высшее, что может быть в жизни спортсмена.
Напомним, 5 декабря 2017 года исполком МОК временно приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в связи с допинговым расследованием по нарушениям во время Олимпийских игр-2014 в Сочи и постановил организовать допуск спортсменов сборной на Игры-2018 в Пхенчхане при выполнении ряда критериев в качестве Олимпийских атлетов из России. Спортсмены не смогут демонстрировать национальные символы, должны выступать под флагом МОК, а в случае их победы будет звучать олимпийский гимн. Всего до участия в Олимпиаде были допущены 169 российских атлетов.
Ковальчук: Это беспредел, но мы должны вернуть флаг и гимн на следующих Играх pic.twitter.com/g5wydZzPcF– Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 31 января 2018 г.
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Ну что, начинаем поход за 4 местом?
11:06 1 февраля
SS-1525-Sergey
Беспредел, когда их сейчас нет, а недоолимпицы униженные там есть!
21:38 31 января
coxo
медали хоккеисты не возьмут-состав посредственный а советский союз жил без олимпиад до 1952 а со спортом дружили все у нас в классе все ребята занимались в спортивных секциях и во дворах в футбол гоняли все и турники обязательно были а сейчас -испуганные родители хилых деток за ручку в школу отводят и оттуда забирают
21:38 31 января
mayornataly
hrenobl68, тебе со всех сторон кричат, что отстранение России это политика... А ты всё о том, что надо ещё прогнуться, надо ещё потерпеть и уж тогда то нас и простят)))) Да они поняли что с вами "мыжетренировались" можно делать всё что угодно и ничего им за это не будет.
21:34 31 января
hrenobl68
Soulles, может быть представишь доказательства? Бойкот это значит 8 лет без олимпиад и участия во всех международных соревнованиях, а это смерть не только хоккею, но и всему спорту в стране. Этого хотите? Тогда за кого вы тут топите, "патриоты"??
19:41 31 января
kolos249
У вас, нейтральных, флаг уже есть. Белый.
18:40 31 января
Soulles
Меньше употребляйте допинг и будет вас и флаг,и гимн,и щастье!!
18:08 31 января
inspire
Ковальчук: Это беспредел, но мы должны вернуть флаг и гимн на следующих Играх ============ вы ДОЛЖНЫ взять золото, а с флагом и гимном разберутся без вас ...
17:27 31 января