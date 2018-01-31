Илья Ковальчук: "Это беспредел, но мы должны вернуть флаг и гимн на следующие Игры"

Нападающий СКА и сборной России Илья Ковальчук назвал правильным решение России поехать на Олимпийские игры-2018. Форвард также добавил, что россияне должны вернуть флаг и гимн на следующие Игры.

– Нейтральный флаг? Будем выходит и играть. Что делать? Это то, что мы не можем контролировать. Наша команда решила ехать и я считаю, что это правильное решение. Нас поддерживает вся страна. Все прекрасно знают, откуда мы родом и где мы выросли. То, что у нас на груди неважно, а главное что в сердце. Конечно, это неприятно, но что делать. Давайте закроемся и обидимся, но это тоже неправильно. Наоборот надо доказывать, что мы такие же как все, что мы чистые , чтобы нам вернули флаг на следующую Олимпиаду.

Недопуск россиян? Это неправильно, это беспредел. К сожалению, мы не можем это контролировать. Для меня лично Олимпиада – это высшее, что может быть в жизни спортсмена.

Напомним, 5 декабря 2017 года исполком МОК временно приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в связи с допинговым расследованием по нарушениям во время Олимпийских игр-2014 в Сочи и постановил организовать допуск спортсменов сборной на Игры-2018 в Пхенчхане при выполнении ряда критериев в качестве Олимпийских атлетов из России. Спортсмены не смогут демонстрировать национальные символы, должны выступать под флагом МОК, а в случае их победы будет звучать олимпийский гимн. Всего до участия в Олимпиаде были допущены 169 российских атлетов.