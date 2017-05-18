Сергей Андронов: "Без разницы, кто будет в полуфинале"

Нападающий сборной России Сергей Андронов признал, что необходимость переезда из Кельна могла сказаться на игре команды в начале матча 1/4 финала чемпионата мира с Чехией (3:0). Также форвард подчеркнул, что россиянам все равно, кто будет их следующим противником, передает из Парижа спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.

– Мы готовились и знали, что чехи будут хорошо двигаться, – заявил Андронов. – Весь турнир они провели на парижской арене и знают площадку. Именно поэтому в первом периоде они нас перебегали и перебросали. Возможно, повлиял переезд, а так нормально вошли в игру.

– Начали морально готовиться к Канаде?

– Завтра еще день на подготовку, и без разницы, кто из соперников будет в полуфинале. От нас это не зависит.

Напомним, что в полуфинале, который состоится завтра в Кельне, сборная России сыграет с победителем встречи Канада - Германия. Игра начнется в 21.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.