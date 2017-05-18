Оскар Осала: "Россия обыграла Чехию? Я не удивлен"

Нападающий сборной Финляндии Оскар Осала заявил, что его команда показала блестящий хоккей в четвертьфинальном матче чемпионата мира с США (2:0). Также он поздравил Россию с победой над Чехией (3:0) и выходом в полуфинал, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

– Удивительный четвертьфинал, конечно. Отличная игра, – сказал Осала. – Мы провели свой лучший матч на турнире. Чувства – непередаваемые. Не знаю, что там все думали насчет фаворита в нашей встрече, но мы сыграли блестяще. Вообще ничего не позволили сборной США, не выпуская их с периметра.

В Кельне шикарная арена. Одна из лучших, на которых я когда-либо играл. Правда, под конец матча лед начал крошиться, из-за чего стало сложнее играть, но даже это пошло нам на пользу.

Я пока ни с кем не подписывал контракта, так что не знаю, где продолжу карьеру. Но это будет либо клуб КХЛ, либо клуб НХЛ.

Мы недавно играли и со Швецией, и со Швейцарией. Швейцарцев обыграли в группе, шведов – в контрольном матче перед чемпионатом мира. Два очень сильных соперника, но кто бы нам ни попался – придется сыграть еще сильнее, чем с американцами, чтобы добиться победы.

Россией выиграла у чехов? С победой! (сказал это по-русски. – Прим. "СЭ") Но россияне играли очень здорово, у них хороший тренер, классные игроки, так что я совсем не удивлен.

Трансляция матча Россия – Чехия //

Трансляция матча США - Финляндия