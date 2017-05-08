Грайсс будет защищать ворота Германии в матче с Россией

Ворота сборной Германии в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017 против России будет защищать голкипер Томас Грайсс, сообщает "Р-Спорт". Грайсс принял участие в двух играх на этом турнире, в которых пропустил восемь шайб.

Сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы А, набрав 5 очков, на счету немцев одна победа, три очка и четвертая строчка в таблице.

Напомним, что матч Германия – Россия состоится сегодня, 8 мая, начало – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча