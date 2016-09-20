Олег Знарок: "В Бобровском мы не сомневались"

Главный тренер сборной России Олег Знарок признал, что у его команды не все получилось в заключительном периоде матча Кубка мира с Северной Америкой (4:3). Также специалист отметил, как эмоциально Евгений Кузнецов и Андрей Марков реагировали на происходящее на льду, передает из Торонто спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.

– В Бобровском мы не сомневались, – сказал Знарок. – У нас был свой план, и мы его придерживались. У нас сегодня было два эмоциональных игрока – Кузнецов и Марков. Мы их успокаивали. По поводу третьего периода мы говорили, что не надо играть в откат, но немного не получилось.

Трансляция матча Северная Америка - Россия