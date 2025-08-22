НХЛ рассчитывает на участие восьми сборных в Кубке мира-2028

НХЛ рассчитывает на участие восьми сборных в Кубке мира 2028 года, сообщает журналист Дэвид Паньотта со ссылкой на заместителя комиссара НХЛ Билла Дэйли.

Последний Кубок мира прошел в 2016 году. В турнире участвовали сборные России, Канады, США, Финляндии, Швеции, Чехии. Также были сформированы сборные молодых звезд Северной Америки (игроки не старше 23 лет) и Европы.

Ранее журналист Даррен Дрегер сообщил, что НХЛ намерена провести Кубок мира в 2028 году без участия Международной федерации хоккея (IIHF).