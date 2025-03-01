Канадские McDonald's временно переименовали в честь Коннора Макдэвида

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's временно переименовала два заведения в Канаде в честь форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида, сообщает пресс-служба компании.

21 февраля 28-летний нападающий забросил победную шайбу сборной Канады в овертайме матча против США (3:2 ОТ) в финале Турнира четырех наций.

«До сих пор не можем перестать думать о том броске Коннора Макдэвида. Увидимся, в McDavid's в Эдмонтоне, Альберта, и в Ньюмаркете, Онтарио, в честь нашего родного героя», — говорится в сообщении.

Сообщается, что заведения будут работать под новым названием ближайшую неделю.