Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

1 марта 2025, 17:47

Канадские McDonald's временно переименовали в честь Коннора Макдэвида

Игнат Заздравин
Корреспондент

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's временно переименовала два заведения в Канаде в честь форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида, сообщает пресс-служба компании.

21 февраля 28-летний нападающий забросил победную шайбу сборной Канады в овертайме матча против США (3:2 ОТ) в финале Турнира четырех наций.

«До сих пор не можем перестать думать о том броске Коннора Макдэвида. Увидимся, в McDavid's в Эдмонтоне, Альберта, и в Ньюмаркете, Онтарио, в честь нашего родного героя», — говорится в сообщении.

Сообщается, что заведения будут работать под новым названием ближайшую неделю.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Популярное видео
Разин — перед стартом плей-офф КХЛ
Анонс плей-офф КХЛ
«Юта» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 70 45 25 96
2 Питтсбург 70 35 35 86
3 Коламбус 70 37 33 85
4 Айлендерс 71 40 31 85
5 Филадельфия 69 34 35 80
6 Вашингтон 71 35 36 79
7 Нью-Джерси 69 35 34 72
8 Рейнджерс 71 28 43 65
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 71 44 27 95
2 Тампа-Бэй 69 43 26 91
3 Монреаль 69 38 31 86
4 Бостон 70 39 31 86
5 Детройт 70 38 32 84
6 Оттава 70 37 33 83
7 Флорида 69 34 35 71
8 Торонто 71 29 42 71
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 69 46 23 102
2 Даллас 70 43 27 97
3 Миннесота 71 40 31 92
4 Юта 71 37 34 80
5 Нэшвилл 70 33 37 75
6 Виннипег 70 29 41 70
7 Сент-Луис 69 28 41 67
8 Чикаго 70 26 44 65
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 70 39 31 82
2 Вегас 71 32 39 78
3 Эдмонтон 71 34 37 77
4 Лос-Анджелес 70 28 42 73
5 Сиэтл 69 31 38 71
6 Сан-Хосе 68 32 36 70
7 Калгари 70 29 41 65
8 Ванкувер 69 21 48 50
Результаты / календарь
14.03
15.03
16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03
27.03
28.03
29.03
24.03 02:30 Рейнджерс – Оттава 1 : 2
Все результаты / календарь

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости