Sportsnet: вместо России на Кубке мира-2028 может сыграть Словакия
НХЛ определила участников Кубка мира-2028, сообщает Sportsnet.
На турнире выступят Канада, США, Швеция, Финляндия, Чехия, Швейцария, Германия и Словакия. По информации источника, есть вероятность, что Россия заменит Словакию в случае изменения международной обстановки.
Турнир примут два города — один в Европе и один в Северной Америке. Решающие матчи пройдут в Канаде или США. В ближайшее время города будут объявлены.
Источник: Sportsnet
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