Sportsnet: вместо России на Кубке мира-2028 может сыграть Словакия

НХЛ определила участников Кубка мира-2028, сообщает Sportsnet.

На турнире выступят Канада, США, Швеция, Финляндия, Чехия, Швейцария, Германия и Словакия. По информации источника, есть вероятность, что Россия заменит Словакию в случае изменения международной обстановки.

Турнир примут два города — один в Европе и один в Северной Америке. Решающие матчи пройдут в Канаде или США. В ближайшее время города будут объявлены.