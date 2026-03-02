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2 марта, 14:38

Sportsnet: вместо России на Кубке мира-2028 может сыграть Словакия

Сергей Ярошенко

НХЛ определила участников Кубка мира-2028, сообщает Sportsnet.

На турнире выступят Канада, США, Швеция, Финляндия, Чехия, Швейцария, Германия и Словакия. По информации источника, есть вероятность, что Россия заменит Словакию в случае изменения международной обстановки.

Турнир примут два города — один в Европе и один в Северной Америке. Решающие матчи пройдут в Канаде или США. В ближайшее время города будут объявлены.

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Источник: Sportsnet
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