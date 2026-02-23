В сборной Канады не стали оценивать шансы россиян сыграть на Кубке мира

Генеральный менеджер олимпийской сборной Канады Дуг Армстронг прокомментировал возможное возвращение российских хоккеистов на международные турниры.

Сборная России не принимает участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. При этом российские игроки продолжают выступать в Национальной хоккейной лиге.

«Я с уважением отношусь к российским игрокам, но не мне решать, кто будет играть, а кто — нет. Россияне оказывают большое влияние на НХЛ, они отличные игроки и были прекрасной командой на протяжении многих лет. Причина, по которой они не играют, точно не по нашей вине. Я ценю их навыки, и они совершенно точно многое дают НХЛ», — заявил Армстронг ТАСС.

На вопрос о том, может ли сборная России принять участие в Кубке мира 2028 года, функционер ответил: «Я не на такой высокой должности, чтобы отвечать на это».

Сборные России и Белоруссии отстранены от международных турниров с 2022 года. В декабре 2025 года исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в юношеских дисциплинах с использованием национальных флага и гимна. Рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта.

При этом действующие санкции были сохранены по итогам заседания совета Международной федерации хоккея, состоявшегося 21 января.

21 февраля вице-президент Международной федерации хоккея Боб Николсон заявил, что организация может обсудить вопрос возвращения сборной России на турниры в конце 2026 года.