НХЛ хочет организовать Кубок мира-2028 без участия ИИХФ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) планирует организовать Кубок мира в 2028 году без участия международной федерации хоккея (ИИХФ), сообщил в соцсети X журналист Даррен Дрегер.

По информации источника, НХЛ планирует напрямую сотрудничать с национальными федерациями.

В последний раз Кубок мира проводился в 2016 году. Тогда сборная России дошла до полуфинала, уступив Канаде, которая стала чемпионом.

В конце февраля 2022 года ИИХФ отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях.