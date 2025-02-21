Плющев — о Турнире четырех наций: «Североамериканский хоккей многое теряет от того, что не может контактировать с российским»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился впечатлениями от Турнира четырех наций.
«Турнир четырех наций вышел крайне представительным. Самое главное, что он состоялся. Уровень хоккея был очень высоким. И от неучастия сборной России все очень много теряют. Все-таки контакт с любой другой хоккейной школой обогащает все стороны.
Североамериканский хоккей тоже многое теряет от того, что не имеет возможности вплотную контактировать с российской школой хоккея. Поэтому, конечно, хотелось бы видеть нас на этом турнире, как и на Олимпиаде, чемпионате мира. Но здесь уже начинают играть другие позиции, и другие люди решают такие вопросы», — приводит слова Плющева Legalbet.
Турнир четырех наций проходил с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне. Чемпионом стала сборная Канады, победившая в финале команду США (3:2 ОТ).
