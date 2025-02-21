21 февраля 2025, 16:38

Плющев — о Турнире четырех наций: «Североамериканский хоккей многое теряет от того, что не может контактировать с российским»

Ана Горшкова
Корреспондент

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился впечатлениями от Турнира четырех наций.

«Турнир четырех наций вышел крайне представительным. Самое главное, что он состоялся. Уровень хоккея был очень высоким. И от неучастия сборной России все очень много теряют. Все-таки контакт с любой другой хоккейной школой обогащает все стороны.

Североамериканский хоккей тоже многое теряет от того, что не имеет возможности вплотную контактировать с российской школой хоккея. Поэтому, конечно, хотелось бы видеть нас на этом турнире, как и на Олимпиаде, чемпионате мира. Но здесь уже начинают играть другие позиции, и другие люди решают такие вопросы», — приводит слова Плющева Legalbet.

Турнир четырех наций проходил с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне. Чемпионом стала сборная Канады, победившая в финале команду США (3:2 ОТ).

Источник: Legalbet
«Миннесота» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Три недели до плей-офф, «Сибирь» или «Амур», поражения «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
  • Andrey Matovetsky

    Непонятный турнир что кто там завоевал неизвестно ну видимо решили рискнуть здоровьем игроков ни наше дело.

    21.02.2025

  • Kosta71

    Абсолютно никто ничего не теряет,как и доказал турнир. Никто даже и не вспомнил. Всем до лампочки,даже лучше.Чехов там,немцев вспоминали,даже Пастерняка показывали,а о неучастии российской команды никто ничего не говорил. В отличие от самих россиян,которые все время назад просятся. Совсем гордость потеряли

    21.02.2025

  • оппонент

    Да утратили мы свою школу давно. В своё время североамериканцы взяли от советской школы всё лучшее, а мы от них - худшее. Лучшие наши мастера играли и сейчас играют в НХЛ с разным успехом. Однако в 21-м веке это уже не наша традиционно-советская школа, которой восхищались мои современники.

    21.02.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Каролина 66 42 24 90
    2 Питтсбург 66 33 33 81
    3 Айлендерс 67 38 29 81
    4 Коламбус 66 34 32 79
    5 Филадельфия 66 31 35 74
    6 Вашингтон 68 33 35 74
    7 Нью-Джерси 66 33 33 68
    8 Рейнджерс 66 28 38 64
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Баффало 67 41 26 88
    2 Тампа-Бэй 65 40 25 84
    3 Монреаль 66 36 30 82
    4 Бостон 66 37 29 80
    5 Детройт 67 36 31 80
    6 Оттава 66 34 32 77
    7 Торонто 68 29 39 70
    8 Флорида 66 33 33 69
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 65 44 21 97
    2 Даллас 66 42 24 94
    3 Миннесота 68 38 30 88
    4 Юта 67 34 33 74
    5 Нэшвилл 66 29 37 67
    6 Виннипег 66 28 38 66
    7 Сент-Луис 67 27 40 64
    8 Чикаго 66 25 41 61
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 67 37 30 77
    2 Вегас 67 31 36 76
    3 Эдмонтон 68 33 35 75
    4 Сиэтл 66 31 35 71
    5 Сан-Хосе 65 32 33 70
    6 Лос-Анджелес 66 27 39 69
    7 Калгари 66 26 40 59
    8 Ванкувер 66 20 46 48
    17.03 02:00 Рейнджерс – Лос-Анджелес - : -
    17.03 02:00 Детройт – Калгари - : -
    17.03 02:00 Нью-Джерси – Бостон - : -
    17.03 03:00 Даллас – Юта - : -
    17.03 04:30 Колорадо – Питтсбург - : -
