Борис Михайлов: "Раньше НХЛ сама попросилась выступать на Олимпийских играх. Их никто не звал!"

Легендарный нападающий Борис Михайлов считает, что с заокеанскими хоккейными представителями нужно быть жестче. По его словам, раньше сложно было представить, чтобы НХЛ отказывалась отпускать игроков на Олимпиаду.

– НХЛ же не просто так организовала Кубок мира, ей ведь нужно деньги зарабатывать, – отметил Михайлов. – В итоге лига заработала, а мы что? Я уже говорил, если НХЛ отказывается от Олимпийских игр, то когда они в следующий раз предложат Кубок мира, отказаться от него. Тогда я посмотрю, как они запляшут. Вот и все.

– То есть вы считаете, что в чем-то нам не хватает более жесткой позиции?

– Я размышляю со своей точки зрения. От ваших коллег слышится, что Олимпиада будет не такой, а я глубоко убежден, что хоккей от этого не пострадает. Да, жалко, что не будут играть сильнейшие хоккеисты со всего мира. Но повторяю, нас ждут интереснейшие Игры, где в центре внимания будет именно хоккей. Ведь раньше как было? НХЛ же сама попросилась выступать на Олимпийских играх. Их никто не звал! Чего нам переживать? Пусть переживают за океаном. (Отдел хоккея "СЭ")

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