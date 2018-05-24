Алексей Жамнов: "У Хохлачева было два варианта - "Спартак" и "Бостон"

Генеральный менеджер "Спартака" Алексей Жамнов - о нападающем московского клуба Александре Хохлачеве.

- Хотели подписать Хохлачева на три года, но получилось на один. У него было два варианта продолжения карьеры - "Спартак" и "Бостон". (Михаил ЗИСЛИС)

Ранее 24-летний форвард подписал новый контракт с клубом, соглашение рассчитано до 30 апреля 2019 года.

В завершившемся сезоне Хохлачев сыграл 52 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 51 (19+31) очко. В четырех встречах плей-офф форвард отметился одной результативной передачей, а красно-белые вылетел в первом раунде, уступив ЦСКА (0-4).