Роналдинью: "Кто из футболистов сравним со мной? У каждого свой стиль"

Легенда мирового футбола Роналдинью на пресс-конференции в Краснодаре, куда он приехал в рамках рекламной кампании известной торговой сети, подчеркнул, что не может сравнить кого-то из современных игроков с собой, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Заметили ли вы какой-то прогресс в своей стране после проведения в Бразилии чемпионата мира?

– Очень надеюсь. Но, к сожалению, в Бразилии все не так хорошо сейчас. Хотя и Олимпиада, и Чемпионат мира – уникальные мероприятия для нашей страны, многие смогли хорошо заработать. Я надеюсь, что в России, как и в моей стране, будут отмечаться успехи после проведения чемпионата мира.

– Кто, на ваш взгляд, сейчас на поле творит чудо? Кто выиграет чемпионат мира?

– Я, конечно, надеюсь, что мы выиграем – Бразилия. Чемпионат... может произойти, что угодно, хорошие команды собрались. Но нам будет непросто. У нас очень много молодых, талантливых ребят, и все болельщики возлагают большие надежды на эту сборную. Кто из современных футболистов может сравниться со мной? Я никогда не любил сравнения, у каждого свой стиль игры. Вообще, стиль игры бразильцев всегда связан с дриблингом атакующих игроков. Но я не люблю сравнивать. Каждый игрок обладает своими фишками.

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