Посольство России призвало аргентинского туриста принести публичные извинения за оскорбление россиянки

Российский Центр международного полицейского сотрудничества подтвердил информацию о лишении аргентинского болельщика Fan ID, информирует радиостанция La Red.

Ранее фанат оскорбил россиянку, заставив произнести непристойную фразу на испанском языке, а затем выложил видео в соцсети. Власти Аргентины немедленно отреагировали на это, потребовав от России запретить хулигану посещать матчи ЧМ-2018.

Посольство России в Буэнос-Айресе также выразило возмущение сложившейся ситуацией и призвало туриста принести публичные извинения.

Аргентинскому болельщику запретили посещать матчи ЧМ-2018 из-за оскорбления россиянки //

Фанат, оскорбивший россиянку во время ЧМ, наказан по требованию властей Аргентины