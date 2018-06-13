13:33 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Александр Самедов: "Дзюба говорил от лица команды. Он сказал все по делу"


Полузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировал вчерашнее выступление нападающего Артема Дзюбы, который призвал журналистов не критиковать футболистов команды.

"Вы как будто наши враги!" Мощное выступление Дзюбы

– Саша, вчера многие удивились по поводу яркого, эмоционального выступления Дзюбы. Согласны с ним? Обсуждали?

– Думаю, Артем нашел правильные слова. И говорил он от лица команды. Всем бы хотелось, чтобы вокруг нашей команды было больше позитива. В любом случае, мы как футболисты должны создать этот позитив. В наших руках есть такая возможность. А так Дзюба сказал все по делу. (Игорь РАБИНЕР)

Сборная России в четверг в матче открытия чемпионата мира сыграет с командой Саудовской Аравии. Встреча состоится в Москве на стадионе "Лужники" и начнется в 18.00 (мск).

Помимо сборных России и Саудовской Аравии, в группу А также входят команды Египта и Уругвая. Матч между ними пройдет в Екатеринбурге в пятницу, 15 июня. Матч против Египта состоится 19 июня в Санкт-Петербург, встреча против Уругвая пройдет 25 июня в Самаре.

Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00

Россия - Саудовская Аравия

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