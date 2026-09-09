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Петицию с требованием расследования в отношении главы ФИФА Джанни Инфантино подписали более 100 тысяч человек

Петицию с требованием расследования в отношении Инфантино подписали более 100 тысяч человек

Руслан Минаев

Более 100 тысяч человек подписали петицию с требованием к ФИФА провести расследование в отношении президента организации Джанни Инфантино, сообщает Reuters со ссылкой на некоммерческую организацию FairSquare.

В августе FairSquare обратилась в комитет ФИФА по управлению, аудиту и соблюдению правил с требованием признать Инфантино не имеющим права баллотироваться на новый срок. Организация также ранее направляла жалобу в Международный олимпийский комитет (МОК), утверждая, что глава ФИФА нарушил данную им в 2020 году клятву действовать независимо от коммерческих и политических интересов. МОК отказался рассматривать обращение.

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В июле сообщалось, что Инфантино предложил создать компанию FIFA Forward Enterprise, которая должна была контролировать главные мужские и женские турниры ФИФА. По оценке организации, проект мог привлечь 4,2 миллиарда долларов. Инициативу не поддержали УЕФА, КОНКАКАФ, Азиатская конфедерация футбола и КОНМЕБОЛ.

56-летний Инфантино возглавляет ФИФА с февраля 2016 года. Следующие выборы президента организации состоятся в марте 2027-го, срок подачи заявок истекает 18 ноября.

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