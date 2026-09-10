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Судейство

Мексиканец, судивший полуфинал ЧМ, будет работать в чемпионате Японии

Александр Бобров
Шеф-редактор
Сесар Рамос.
Фото Global Look Press

Мексиканский арбитр Сесар Рамос будет работать на матчах чемпионата Японии в рамках программы обмена судьями, сообщила Японская футбольная ассоциация.

42-летний Рамос будет находиться в этой стране с 9 по 28 сентября. Планируется, что он обслужит матчи 7-го и 8-го туров высшего дивизиона, а также 8-го тура лиги J2. Конкретные игры пока не названы.

Рамос — арбитр ФИФА с 2014 года, он работал на трех чемпионатах мира. На ЧМ-2018 в России он получил назначение на четвертьфинал, а на турнире 2022 года в Катаре судил полуфинал Франция — Марокко. Мексиканец также обслуживал матчи группового этапа ЧМ-2026. В 2017 году Рамос работал на финале клубного чемпионата мира.

Для него это не первый опыт работы в Японии. Его уже приглашали туда в сентябре 2024 года по той же программе обмена.

Мексиканец стал очередным иностранным судьей, приглашенным в этом году в Японию. В мае туда приезжали поляки Дамиан Кос, Аркадиуш Войчик и Адам Карасевич. В августе в чемпионате судили два представителя Германии — Харм Осмерс и Флориан Экснер.

Активно программа использовалась и в прошлом сезоне. В августе 2025 года приезжал один из самых известных арбитров КОНКАКАФ — сальвадорец Иван Бартон. Осенью того же года ассоциация приглашала арбитров из Катара и Саудовской Аравии, а в начале сезона — судей из Бельгии и Англии.

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