Reuters: президент ФИФА Инфантино может рассчитывать на переизбрание

Президент ФИФА Джанни Инфантино может рассчитывать на необходимое количество голосов для переизбрания, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Швейцарец возглавляет ФИФА с февраля 2016 года. Выборы главы организации пройдут в марте 2027-го. Кандидатуры должны быть выдвинуты до 18 ноября.

Как отмечает источник, противники Инфантино рассматривают смену стратегии, поскольку на данный момент не появилось ни одного оппонента с серьезной поддержкой. Еще несколько недель назад высокопоставленные футбольные функционеры считали положение Инфантино безнадежным, но с тех пор ситуация резко изменилась в его пользу.

Летом 2026 года Инфантино предложил создать коммерческую структуру FIFA Forward Enterprise и продать частным инвесторам до 20 процентов акций, которые контролировали бы коммерческие права на чемпионаты мира. Инициативу, в частности, отвергли УЕФА, КОНКАКАФ, AFC и КОНМЕБОЛ. После резкой критики Инфантино отказался от проекта.