Игорь Суркис: "Надеюсь, что Гладкий и Кравец вернутся в киевское "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис подчеркнул, что в команде всегда была, есть и будет присутствовать большая конкуренция. При этом он выразил надежду на то, что нападающие Александр Гладкий и Артем Кравец вернутся в клуб.

- Гладкий получит игровую практику и вернется летом. Он очень хороший футболист, очень хороший парень, самое главное порядочный, - приводит пресс-служба динамовцев слова Суркиса. - Я никогда не слышал, чтобы он возмущался, когда не попадает в состав. Он профессионал. Так сложилось, что он не попадал в основной состав. Он должен получить игровую практику.

Может быть, он не сумел адаптироваться к игре нашей команды, ведь "Шахтер" играет в совсем другой футбол, там ему было проще. Но для этого должно пройти время. Я надеюсь, что он вернется, так же, как и Кравец, который может принести нам пользу. По Теодорчику вопрос тоже не решен, будет ли он в "Андерлехте" или нет. Конкуренция у нас всегда была, есть и будет.