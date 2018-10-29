СМИ: "Реал" тренируется под руководством Лопетеги

"Реал" в эти минуты проводит тренировку в закрытом режиме. Как стало известно Football Espana, мадридцами пока еще руководит главный тренер команды Хулен Лопетеги.

По информации AS, сегодня в 21.00 по московскому времени пройдет экстренное заседание правления "Реала", на котором будет принято решение об увольнении Лопетеги с поста главного тренера команды.

По данным источника, руководители "Реала" примут решение об увольнении Лопетеги. Основным претендентом на его место является Антонио Конте, ранее возглавлявший "Челси".

В воскресенье, 28 октября, "Реал" разгромно проиграл "Барселоне" со счетом 1:5. Мадридцы после 10 туров занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда отстает от лидирующей "Барселоны" на 7 баллов.