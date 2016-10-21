13:41 | ФУТБОЛ — Испания

"Реал" и Криштиану Роналду не могут договориться о сроке контракта

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"Реал" продолжает переговоры с нападающим Криштиану Роналду по поводу продления контракта, информирует Mirror. Стороны практически обо всем договорились, за исключением срока соглашения.

Португальский форвард не раз отмечал, что намерен завершить карьеру в "Реале". Поэтому хочет, чтобы новый контракт был сроком на 5 лет – до 2021 года. Руководство "Реала" в лице президента Флорентино Переса хочет предложить 31-летнему игроку лишь четырехлетний контракт.

При этом отмечается, что финансовый вопрос уже улажен. Криштиану Роналду будет зарабатывать 21 миллион евро в год "чистыми" без учета бонусов.

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