Неймар - о переходе Коутинью в "Барселону": "Рад за тебя, брат"

Нападающий "ПСЖ" Неймар поздравил полузащитника Филиппе Коутинью с переходом из "Ливерпуля" в "Барселону". 25-летний бразилец пожелал соотечественнику добиться с каталонцами успехов.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что президент "ПСЖ" Насер Аль-Хелаифи обещал Неймару подписать контракт с Коутинью. Французский клуб был готов сделать хавбека вторым по оплачиваемости игроком команды, но тот ответил отказом.

"Очень рад за тебя, брат, - написал в Инстаграме Неймар. - Желаю тебе всевозможных успехов. Уверен, ты будешь счастлив.

А еще скажи мне, тебе не жарко с такой прической?"

Напомним, Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год. Летом прошлого года он перешел в "ПСЖ" за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом в истории.