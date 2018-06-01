200 миллионов за 4 года: Зидан возглавит сборную Катара?

Египетский бизнесмен Нагиб Савирис сообщил, что бывший главный тренер "Реала" Зинедин Зидан возглавит сборную Катара. Французский специалист будет готовить команду к чемпионату мира–2022. При это его зарплата составит 50 миллионов евро в год, а контракт будет рассчитан на четыре года.

– Зидан возглавит сборную Катара и начнёт готовить ее к чемпионату мира–2022. Зарплата – € 50 млн, контракт на четыре года. Деньги решают все? – написал Савирис в Твиттере.

Ранее Зидан заявил, что не собирается возвращаться к тренерской работе сразу после ухода из "Реала". "Королевский клуб" под руководством Зидана выиграла Лигу чемпионов три раза подряд.

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