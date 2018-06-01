14:23 | Футбол — Испания

200 миллионов за 4 года: Зидан возглавит сборную Катара?

Зинедин ЗИДАН. Фото AFP
Зинедин ЗИДАН. Фото AFP
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Египетский бизнесмен Нагиб Савирис сообщил, что бывший главный тренер "Реала" Зинедин Зидан возглавит сборную Катара. Французский специалист будет готовить команду к чемпионату мира–2022. При это его зарплата составит 50 миллионов евро в год, а контракт будет рассчитан на четыре года.

Зидан возглавит сборную Катара и начнёт готовить ее к чемпионату мира–2022. Зарплата – € 50 млн, контракт на четыре года. Деньги решают все? – написал Савирис в Твиттере.

Ранее Зидан заявил, что не собирается возвращаться к тренерской работе сразу после ухода из "Реала". "Королевский клуб" под руководством Зидана выиграла Лигу чемпионов три раза подряд.

Зидан ушел из "Реала". Что об этом нужно знать // 
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КОММЕНТАРИИ (9)
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w77ww

Да за такие деньги могли бы наверно и с самим Черчесовым договориться!

15:09

Семь ветров

авокадо, квапелла и Спалетти с ума сойдут

15:04

nailsh78

связался с испанскими нищебродами )) надо было сразу в Катар дуть ))

15:00

баламошка

Чё бы и нет? 4 года позарабатывает, ковыряя в носу, а потом снова вернётся к тренерской деятельности)

14:58

shpasic

неплохо, если так. и на ЧМ поработает в качестве тренера - и 200 миллионов к тому моменту срубит.

14:42

ЗЗ+

Ларчик просто открывался :) А то "разногласия с Пересом... усталость от побед...". Бабло побеждает всё!

14:41

Zangezi

Вот и объясненьице!

14:39

Нефилим

Вот и ответ на все вопросы, если это не утка))) В Реале наверно 10 получал,ну точно не больше 15, а тут - в пять раз больше)

14:34

ЗлобныйЖиртрест

Вот это поворот

14:32

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