200 миллионов за 4 года: Зидан возглавит сборную Катара?

Египетский бизнесмен Нагиб Савирис сообщил, что бывший главный тренер "Реала" Зинедин Зидан возглавит сборную Катара. Французский специалист будет готовить команду к чемпионату мира–2022. При это его зарплата составит 50 миллионов евро в год, а контракт будет рассчитан на четыре года.
– Зидан возглавит сборную Катара и начнёт готовить ее к чемпионату мира–2022. Зарплата – € 50 млн, контракт на четыре года. Деньги решают все? – написал Савирис в Твиттере.
Ранее Зидан заявил, что не собирается возвращаться к тренерской работе сразу после ухода из "Реала". "Королевский клуб" под руководством Зидана выиграла Лигу чемпионов три раза подряд.
Зидан ушел из "Реала". Что об этом нужно знать //
"Я не устал тренировать, но чувствую, что в "Реале" моя работа выполнена" //
Уйти по-французски. Зидан простился с "Реалом"
Zidane joining qatar to coach national team for World Cup 2022. 50mn à year over 4 years ...– Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) 31 мая 2018 г.
Money talks ?
w77ww
Да за такие деньги могли бы наверно и с самим Черчесовым договориться!
15:09
Семь ветров
авокадо, квапелла и Спалетти с ума сойдут
15:04
nailsh78
связался с испанскими нищебродами )) надо было сразу в Катар дуть ))
15:00
баламошка
Чё бы и нет? 4 года позарабатывает, ковыряя в носу, а потом снова вернётся к тренерской деятельности)
14:58
shpasic
неплохо, если так. и на ЧМ поработает в качестве тренера - и 200 миллионов к тому моменту срубит.
14:42
ЗЗ+
Ларчик просто открывался :) А то "разногласия с Пересом... усталость от побед...". Бабло побеждает всё!
14:41
Zangezi
Вот и объясненьице!
14:39
Нефилим
Вот и ответ на все вопросы, если это не утка))) В Реале наверно 10 получал,ну точно не больше 15, а тут - в пять раз больше)
14:34
ЗлобныйЖиртрест
Вот это поворот
14:32