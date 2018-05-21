Когда Дзюба и Дзагоев вернутся в строй? Отвечает врач сборной России

Доктор сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии форварда Артема Дзюбы и полузащитника Алана Дзагоева. Оба пропустили последние тренировки – Дзюба из-за температуры, Дзагоев из-за проблем с мышцами голени.

– Понятие здоровья – относительное. Сбор идет, мелкие болячки появляются. На данный момент есть вопросы по двум игрокам – Дзагоеву и Дзюбе. У Алана – небольшое воспаление в области мышцы голени. Надеемся, что завтра, 22 мая, вернется в общую группу.

У Дзюбы фолликулярная ангина. С ней он уже приехал в сборную. Пока что у Дзюбы сохраняется температура. Сегодня контрольное исследование. Посмотрим кровь. Ждем, что будет лучше– лучше-лучше. Надеемся... Но как известно, если хочешь насмешить Бога – расскажи ему о своих планах. Субъективно Артем чувствует себя хорошо. Но если для обычного человека такое состояние, как у него, не критично, то у спортсмена другая ситуация. Когда есть температура, то тренировочного эффекта не будет. Больше того, можно усугубить ситуацию. Проводим терапию. (Дмитрий СИМОНОВ)