Владислав Радимов: "Когда играют Питер и Москва, а судья прилетает из Владивостока - это комично"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов после поражения от "Спартака-2" в домашнем матче 29-го тура ФНЛ подчеркнул, что в первом тайме соперник полностью переиграл его команду. По словам Радимова, главный арбитр встречи Андрей Фисенко должен был удалять хавбека гостей Георгия Мелкадзе в первом тайме, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

- Почему у "Зенита-2" игра стала получаться только во втором тайме?

- Когда забивают быстрый гол, всегда тяжело. Допустили несколько ошибок, которые повлияли на ход игры. "Спартак" в первом тайме нас полностью переиграл.

- Почему сделали замену уже по ходу первого тайма?

- Из этой зоны гол забили и еще два не забили. Плюс крайний защитник желтую карточку получил. Не хватало еще, чтобы его удалили.

- Обоюдные удаления во втором тайме повлияли на ход матча?

- Стало больше пространства на поле.

- Не согласны с тем, что Мелкадзе не удалили в первом тайме?

- Когда играют между собой Питер и Москва, а судья прилетает из Владивостока - это немножко комично. За удар в лицо дают красную карточку, а не желтую. Разве я не прав? Или не давай ничего или удаляй!