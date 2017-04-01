Владислав Радимов: "Когда играют Питер и Москва, а судья прилетает из Владивостока - это комично"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов после поражения от "Спартака-2" в домашнем матче 29-го тура ФНЛ подчеркнул, что в первом тайме соперник полностью переиграл его команду. По словам Радимова, главный арбитр встречи Андрей Фисенко должен был удалять хавбека гостей Георгия Мелкадзе в первом тайме, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.
- Почему у "Зенита-2" игра стала получаться только во втором тайме?
- Когда забивают быстрый гол, всегда тяжело. Допустили несколько ошибок, которые повлияли на ход игры. "Спартак" в первом тайме нас полностью переиграл.
- Почему сделали замену уже по ходу первого тайма?
- Из этой зоны гол забили и еще два не забили. Плюс крайний защитник желтую карточку получил. Не хватало еще, чтобы его удалили.
- Обоюдные удаления во втором тайме повлияли на ход матча?
- Стало больше пространства на поле.
- Не согласны с тем, что Мелкадзе не удалили в первом тайме?
- Когда играют между собой Питер и Москва, а судья прилетает из Владивостока - это немножко комично. За удар в лицо дают красную карточку, а не желтую. Разве я не прав? Или не давай ничего или удаляй!
Сергей Барнаулец
Ну да - комично. Не комично было бы, если судья был бы из Питера?
20:09
Я Знаю Историю
Радимов будто метит на пост плаческу и сразу показывает, что он в тренде))) хорошо, что хоть признаёт, что в чём-то его команда объективно проиграла)))) пысы. а вроде с всесоюзной плакальщицей давно развелся...
19:34
spart72
еще один стонота
19:34