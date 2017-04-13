СМИ: Погребняк отказался уходить из "Динамо"

"Динамо" предприняло попытку досрочно расторгнуть контракт со своим самым высокооплачиваемым игроком Павлом Погребняком, но получило отказ, утверждает Life. 33-летний нападающий предпочел провести в команде, которая обеспечила себе выход в премьер-лигу, и следующий сезон.
Схожая ситуация возникла и с 28-летним защитником Виталием Дьяковым, который не смог закрепиться в основе "Динамо" после возвращения из аренды в "Томи". Ему также было предложено расторгнуть солидный контракт, однако Дьяков не согласился.
Дополнительная информация
https://life.ru/t/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/997563/futbolist_poghriebniak_nie_zakhotiel_rasstavatsia_s_roliu_millioniera_na_bankie
sb1006
Готов числиться в "Динамо", на играх и сборах не появляться (опять же экономия) за зарплату в 10 раз меньшую, чем у Погребняка.
09:49
Урфин Джюс
Ну что за любители у нас контракты составляют?(( Надо было прописать в контракте сколько времени провел на поле, забитые мячи(ты же ТИПА нападающий) А если нет ни того ни другого, - штраф, в виде половин з/п.. Утрирую конечно, но просто так тупо сидеть на лавке и получать(не путать с Зарабатывать) огромные деньги.. Наверное решил после этого сезона завершить карьеру
09:23
Островзаячий
blue-white! Дьякова ещё можно продать________Идёмте умолять Гинера.Только он сможет впарить Дьякова как Мусу, Думбья и других.
09:22
shpasic
да уж, что-то Степашин молчит по поводу этого бедолажного игрока.
09:15
blue-white!
Дьякова ещё можно продать, а вот Погреба и бесплатно никто не возьмёт...
09:08
Островзаячий
Уважаемый Сергей Степашин! Надо помочь админресурсом.Надо сбрасывать балласт.Нужно Ваше хирургическое вмешательство.
09:03
йа оршавен
играть? так а погребняк умеет играть что ли? его выпускали пару раз - это же позорище
09:02
Митюня
в Кубани "менеджеры" такие вопросы с расторжением контактов эффективнее решали. После случая с Николой Никезич, Сретен СРЕТЕНОВИЧ подписал договор о расторжении контракта не глядя и без споров.
09:00
Ботаникум
В ЕРии от подобной "ХАЛЯВЫ" могут отказаться только ПОЛНЕЙШИЕ ИДИОТЫ, а "погребняки" - НЕ ИЗ ТАКОВСКИХ!!! "Физкульт-прЮвет" от "князь-гурама", "супер-пупер-менагера"!!! Ну и ДУРАКОВ набирает "Дивано" в руководство!?...
08:58
БигБосс
Наивное руководство. Хоть бы играть давало за такие деньги.
08:49
Бармалей3000
Зачем ребят брать, особенно, из Англии забирать!!!! Так хоть один наш был в Британии!!!
08:48
Aha
раньше надо было думать когда такие контракт заключало! еще годик ребятки будт просто так миллионы получать. они ж не идиоты, чтобы отказаться
08:44