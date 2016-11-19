Кевин Кураньи: "Сыграю ли еще в "Динамо"? Никогда не говори "никогда"

Экс-нападающий "Динамо" Кевин Кураньи, посетивший матч своего бывшего клуба против "Зенита-2" (0:0) в рамках 23-го тура первенства ФНЛ, не стал исключать возможности того, что он может вернуться в "Динамо". Также Кураньи выразил мнение, что в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА – "Байер" фаворитом является немецкий клуб.

– Несмотря на то что я сейчас без клуба, стараюсь много работать и тренироваться самостоятельно, – подчеркнул Кураньи. – Вполне возможно, что буду играть в какой-то команде.

– Есть ли хоть какой-то шанс, что еще сыграете в "Динамо"?

– В футболе все возможно. Никогда не говори никогда.

– Многие называют "Лейпциг" немецким "Лестером". В чем причина, на ваш взгляд, таких результатов новичка бундеслиги?

– Это очень организованная команда плюс у них много молодых талантливых футболистов.

– Через два дня ЦСКА играет с "Байером". Как оцените шансы москвичей?

– Все может быть, но у леверкузенцев очень сильная команда. Думаю, игра будет интересная. Но "Байер" – фаворит. (Ярослав СУСОВ)