18:38 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Кевин Кураньи: "Сыграю ли еще в "Динамо"? Никогда не говори "никогда"

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Экс-нападающий "Динамо" Кевин Кураньи, посетивший матч своего бывшего клуба против "Зенита-2" (0:0) в рамках 23-го тура первенства ФНЛ, не стал исключать возможности того, что он может вернуться в "Динамо". Также Кураньи выразил мнение, что в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА – "Байер" фаворитом является немецкий клуб.

 
Потасовка игроков во втором тайме.Кураньи зажег на матче "Динамо" и "Зенита"

Несмотря на то что я сейчас без клуба, стараюсь много работать и тренироваться самостоятельно, – подчеркнул Кураньи. – Вполне возможно, что буду играть в какой-то команде.

Есть ли хоть какой-то шанс, что еще сыграете в "Динамо"?

В футболе все возможно. Никогда не говори никогда.

Многие называют "Лейпциг" немецким "Лестером". В чем причина, на ваш взгляд, таких результатов новичка бундеслиги?

Это очень организованная команда плюс у них много молодых талантливых футболистов.

Через два дня ЦСКА играет с "Байером". Как оцените шансы москвичей?

Все может быть, но у леверкузенцев очень сильная команда. Думаю, игра будет интересная. Но "Байер" – фаворит. (Ярослав СУСОВ)

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