Виталий Мутко: "Все финалы Кубка России после ЧМ-2018 будут проводиться в "Лужниках"

Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко сообщил, что все финальные матчи Кубка России по футболу после чемпионата мира 2018 года будут проводиться в "Лужниках".
– После чемпионата мира все финалы Кубка будут проводиться в "Лужниках", – приводит ТАСС слова Мутко.
Напомним, что финал Кубка России-2017 состоится сегодня в Сочи на стадионе "Фишт". Начало – в 18.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча "Локомотив" – "Урал".
баламошка
Вечно какую-нибудь дурость придумают.
17:43
titan2313
Глупость так и прёт! Почему нельзя проводить по очереди в городах РФ.
17:35
ny neru
А всех россиян поселить на месте снесенных в Москве пятиэтажек
17:28
Richter-00
И все игры российских команд в Лиге Чемпионов и Лиге Европы тоже нужно проводить только в Лужниках. Стадион-то и так будет простаивать без дела. И поля в других городах сохраним.
17:11
KapMaH
А почему только в Лужниках? Давайте и ЧР будем проводить только в Нужниках.
17:00