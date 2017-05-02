Виталий Мутко: "Все финалы Кубка России после ЧМ-2018 будут проводиться в "Лужниках"

Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко сообщил, что все финальные матчи Кубка России по футболу после чемпионата мира 2018 года будут проводиться в "Лужниках".

– После чемпионата мира все финалы Кубка будут проводиться в "Лужниках", – приводит ТАСС слова Мутко.

Напомним, что финал Кубка России-2017 состоится сегодня в Сочи на стадионе "Фишт". Начало – в 18.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча "Локомотив" – "Урал".