16:50 | ФУТБОЛ — Кубок России

Виталий Мутко: "Все финалы Кубка России после ЧМ-2018 будут проводиться в "Лужниках"

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Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко сообщил, что все финальные матчи Кубка России по футболу после чемпионата мира 2018 года будут проводиться в "Лужниках".

– После чемпионата мира все финалы Кубка будут проводиться в "Лужниках", – приводит ТАСС слова Мутко.

Напомним, что финал Кубка России-2017 состоится сегодня в Сочи на стадионе "Фишт". Начало – в 18.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча "Локомотив" – "Урал".

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4226677

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Материалы сюжета: Кубок России-2016/17. Финал
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КОММЕНТАРИИ (5)
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баламошка

Вечно какую-нибудь дурость придумают.

17:43

titan2313

Глупость так и прёт! Почему нельзя проводить по очереди в городах РФ.

17:35

ny neru

А всех россиян поселить на месте снесенных в Москве пятиэтажек

17:28

Richter-00

И все игры российских команд в Лиге Чемпионов и Лиге Европы тоже нужно проводить только в Лужниках. Стадион-то и так будет простаивать без дела. И поля в других городах сохраним.

17:11

KapMaH

А почему только в Лужниках? Давайте и ЧР будем проводить только в Нужниках.

17:00