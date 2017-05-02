Виталий Мутко: "Горд, что в России появился еще один футбольный стадион"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко в преддверии финального матча Кубка России "Урал" - "Локомотив" высоко оценил организацию встречи. Он выразил радость, что стадион "Фишт" стал футбольным.

– У меня, как и у вас, очень хорошие ощущения, – сказал Мутко в эфире программы "Все на матч". – Вернули стадион "Фишт" в лоно футбола. Это хорошо оснащенная арена. Я очень рад. Горд, что в России появился еще один футбольный стадион.

Приедет ли Президент России на матч? У Владимира Путина важные переговоры в Сочи. На "Формуле-1" мы разговаривали и о футболе. Президент хотел бы, чтобы футбол менялся. У него есть пожелания.

Матч "Урал" – "Локомотив" состоится в Сочи сегодня, 2 мая, начало встречи – в 18.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.