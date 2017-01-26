Виталий Мутко: "Финал Кубка России может пройти на "Крестовском"

Вице-премьер правительства РФ и президент РФС Виталий Мутко сообщил, что финальный матч Кубка России может пройти на стадионе "Крестовский" в Санкт-Петербурге. Администрация города получила разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона 29 декабря. Первый матч на арене планируется провести 23 апреля – "Зенит" в матче 24-го тура чемпионата России сыграет с "Уралом". На арене также пройдут матчи Кубка конфедераций, чемпионата мира 2018 года и игры чемпионата Европы 2020 года.
– Лига заседала, они ищут дату в календаре, – цитирует ТАСС Мутко. – Этот год особенный, проводится Кубок конфедераций, поэтому финал Кубка России нам нужно провести в районе 1-3 мая. А место – это Сочи или Санкт-Петербург. Возможно, матч пройдет там, поскольку нам необходимо проводить тестовые игры до Кубка конфедераций.
foreverCSKAforever
Поздравляю Сочи с принятием финала Кубка России по футболу после самоотвода их единственного конкурента.
12:58 26 января
shpasic
по таком случаю нужно Зенит в финал "вне конкурса" взять!
12:04 26 января
King's Bounty IIII
Митяй Антибомж Бомж-арена рухнет _________________ Так ее же достроят хорошие парни типа Золибоя и голоса из болота...
11:34 26 января
Luch-Energy
А Прядкин сказал, что финал пройдет в Лужниках!
11:24 26 января
Митяй Антибомж
Бомж-арена рухнет
10:38 26 января
Flamenco
Конечно финал на " Крестовском", и обязательно испытанием системы пожаротушения ))
09:03 26 января
Новоуепинни
Рисковые парни-испытатели есть?
08:59 26 января
marksan
Финал, который войдёт в историю РФПЛ, как "Финал на батуте".
08:28 26 января