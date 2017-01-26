08:22 26 января | ФУТБОЛ — Кубок России

Виталий Мутко: "Финал Кубка России может пройти на "Крестовском"

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Вице-премьер правительства РФ и президент РФС Виталий Мутко сообщил, что финальный матч Кубка России может пройти на стадионе "Крестовский" в Санкт-Петербурге. Администрация города получила разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона 29 декабря. Первый матч на арене планируется провести 23 апреля – "Зенит" в матче 24-го тура чемпионата России сыграет с "Уралом". На арене также пройдут матчи Кубка конфедераций, чемпионата мира 2018 года и игры чемпионата Европы 2020 года.

– Лига заседала, они ищут дату в календаре, – цитирует ТАСС Мутко. – Этот год особенный, проводится Кубок конфедераций, поэтому финал Кубка России нам нужно провести в районе 1-3 мая. А место – это Сочи или Санкт-Петербург. Возможно, матч пройдет там, поскольку нам необходимо проводить тестовые игры до Кубка конфедераций.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3973014

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КОММЕНТАРИИ (8)
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foreverCSKAforever

Поздравляю Сочи с принятием финала Кубка России по футболу после самоотвода их единственного конкурента.

12:58 26 января

shpasic

по таком случаю нужно Зенит в финал "вне конкурса" взять!

12:04 26 января

King's Bounty IIII

Митяй Антибомж Бомж-арена рухнет _________________ Так ее же достроят хорошие парни типа Золибоя и голоса из болота...

11:34 26 января

Luch-Energy

А Прядкин сказал, что финал пройдет в Лужниках!

11:24 26 января

Митяй Антибомж

Бомж-арена рухнет

10:38 26 января

Flamenco

Конечно финал на " Крестовском", и обязательно испытанием системы пожаротушения ))

09:03 26 января

Новоуепинни

Рисковые парни-испытатели есть?

08:59 26 января

marksan

Финал, который войдёт в историю РФПЛ, как "Финал на батуте".

08:28 26 января

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