Виталий Мутко: "Финал Кубка России может пройти на "Крестовском"

Вице-премьер правительства РФ и президент РФС Виталий Мутко сообщил, что финальный матч Кубка России может пройти на стадионе "Крестовский" в Санкт-Петербурге. Администрация города получила разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона 29 декабря. Первый матч на арене планируется провести 23 апреля – "Зенит" в матче 24-го тура чемпионата России сыграет с "Уралом". На арене также пройдут матчи Кубка конфедераций, чемпионата мира 2018 года и игры чемпионата Европы 2020 года.

– Лига заседала, они ищут дату в календаре, – цитирует ТАСС Мутко. – Этот год особенный, проводится Кубок конфедераций, поэтому финал Кубка России нам нужно провести в районе 1-3 мая. А место – это Сочи или Санкт-Петербург. Возможно, матч пройдет там, поскольку нам необходимо проводить тестовые игры до Кубка конфедераций.