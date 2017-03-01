Сергей Семак: "Матч получился трудным, но в Кубке иначе не бывает"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак после победы над "Анжи" в матче 1/4 финала Кубка России отметил малое количество голевых моментов. Он добавил, что его футболисты выкладывались на 100 процентов.

– Матч получился очень трудным. Но в кубковых противостояниях другого не бывает, – сказал Семак после игры в эфире телеканала "Наш футбол". – Было не очень много голевых моментов, однако я рад за нашу команду, что смогли победить. Сегодня поздравим ребят, а с завтрашнего дня начнем подготовку к следующему матчу.