Руководитель пресс-службы "Спартака": "Вылетаем в Москву, а кое-кто вылетел из Кубка"

Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Леонид Трахтенберг после матча 1/16 финала Кубка России против "Кубани" (2:0) подчеркнул, что команда вылетает в Москву.
Днем ранее вылет красно-белых в Краснодар задержался по техническим причинам. Перед отправлением Трахтенберг в Твиттере оставил сообщением: "Мы вылетели!" Этот пост спровоцировал саркастические комментарии болельщиков о том, из какого именно турнира вылетел "Спартак", а также о дате матча с "Кубанью".
– Мы вылетаем в Москву, а кое-кто действительно вылетел из розыгрыша Кубка. Спасибо всем тем, кто вчера напомнил мне, что наш матч сегодня! – написал на своей странице в Твиттере Трахтенберг.
Отметим, что соперником столичной команды в 1/8 финала Кубка России стал "Спартак" из Нальчика.
В первый день 1/16 финала Кубка турнир покинуло шесть из 10 игравших клубов премьер-лиги – "Анжи", "Краснодар", "Урал", "Арсенал", ЦСКА и "Динамо".
Трансляция матча "Кубань" – "Спартак" //
Кубок России. Сетка турнира // Большой кубковый день. LIVE!
- Анжи
- ЦСКА (футбол)
- Кубань (Футбол)
- Спартак (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Урал Ек
- Краснодар
- Арсенал Тл
- Леонид Трахтенберг
rob3906
М-да, уровень...
22:39
Алексей Д.
Оссспади! Услыхали звон и быстрей комментировать. Его вчера подъ....нули в твиторе и это все лишь ответ в том же духе. И никакого отношения ни к "счастью от победы", ни к "непорядочности", это не имеет.
22:38
igogohruhru
Не пропустите хит сезона. Выкрутасы 2. Спартак М вылетает от команды беспризорников из Нальчика.
22:36
голос из Санкт-Петербурга
Ну не может себя так вести официальное лицо клуба! Это не порядочно. Сначала Федун, теперь Трахтенберг. Явно кашрут нарушают, ну нельзя еврею пить вино, сделанное неевреем!!!
22:32
П_о_в_а_р
Бугага.)
22:28
bars1967
Получат в следующем раунде от Нальчика
22:25
atl4nt
скоро свинки в пердив вылетят. вот это будет праздник для народа
22:09
Mad Butcher
Каков дедушка трах. Прям коням по лбу
22:08
Versus67
Не набухайтесь в полёте. от счастья.
22:08
Look_around_me
Сильно написал
22:04