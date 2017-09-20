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21:59 | Футбол — Кубок России

Руководитель пресс-службы "Спартака": "Вылетаем в Москву, а кое-кто вылетел из Кубка"

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Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Леонид Трахтенберг после матча 1/16 финала Кубка России против "Кубани" (2:0) подчеркнул, что команда вылетает в Москву.

Днем ранее вылет красно-белых в Краснодар задержался по техническим причинам. Перед отправлением Трахтенберг в Твиттере оставил сообщением: "Мы вылетели!" Этот пост спровоцировал саркастические комментарии болельщиков о том, из какого именно турнира вылетел "Спартак", а также о дате матча с "Кубанью".

– Мы вылетаем в Москву, а кое-кто действительно вылетел из розыгрыша Кубка. Спасибо всем тем, кто вчера напомнил мне, что наш матч сегодня! – написал на своей странице в Твиттере Трахтенберг.

Отметим, что соперником столичной команды в 1/8 финала Кубка России стал "Спартак" из Нальчика.

В первый день 1/16 финала Кубка турнир покинуло шесть из 10 игравших клубов премьер-лиги – "Анжи", "Краснодар", "Урал", "Арсенал", ЦСКА и "Динамо".

Трансляция матча "Кубань" – "Спартак" //
Кубок России. Сетка турнира // Большой кубковый день. LIVE!

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Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (10)
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rob3906

М-да, уровень...

22:39

Алексей Д.

Оссспади! Услыхали звон и быстрей комментировать. Его вчера подъ....нули в твиторе и это все лишь ответ в том же духе. И никакого отношения ни к "счастью от победы", ни к "непорядочности", это не имеет.

22:38

igogohruhru

Не пропустите хит сезона. Выкрутасы 2. Спартак М вылетает от команды беспризорников из Нальчика.

22:36

голос из Санкт-Петербурга

Ну не может себя так вести официальное лицо клуба! Это не порядочно. Сначала Федун, теперь Трахтенберг. Явно кашрут нарушают, ну нельзя еврею пить вино, сделанное неевреем!!!

22:32

П_о_в_а_р

Бугага.)

22:28

bars1967

Получат в следующем раунде от Нальчика

22:25

atl4nt

скоро свинки в пердив вылетят. вот это будет праздник для народа

22:09

Mad Butcher

Каков дедушка трах. Прям коням по лбу

22:08

Versus67

Не набухайтесь в полёте. от счастья.

22:08

Look_around_me

Сильно написал

22:04