Александр Тарханов: "Наверное, это мой самый важный матч в карьере"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов перед финальным матчем Кубка России против "Локомотива" заявил, что перед такой встречей не нужно мотивировать игроков, а, напротив, успокоить их. Также специалист отметил, что хочет выиграть титул специально для города Екатеринбурга.

– Да, наверное, это мой самый важный матч, – сказал во флеш-интервью на телеканале "Наш футбол" Тарханов. – Я уже доходил до полуфинала, но не могли пробиться дальше. Для большинства моих игроков это первый финал. На такой матч даже настраивать не надо, наоборот, охладить, успокоить игроков. Команды первой лиги пробивались в Кубок, так что это тот турнир, где нет фаворитов. Хотелось бы сделать что-то особенное для Екатеринбурга, подарить городу кубок.

Матч "Урал" – "Локомотив" состоится в Сочи сегодня, 2 мая, начало встречи – в 18.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.