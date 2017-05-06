Никита Бурмистров: "По-моему, серию Медведева прервал Максимов"

Полузащитник "Арсенала" Никита Бурмистров в перерыве матча 27-го тура чемпионата России против "Ростова" отметил, что мотивационный ролик, который был продемонстрирован игрокам команды перед встречей, "не особо помог". Отметим, что именно Бурмистров записан как автор единственного мяча в первом тайме.

– По-моему, Максимов коснулся мяча после моего навеса, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Бурмистров. – Но в целом без разницы, кто забил, главное – забить еще один гол и удержать победу. Серия Медведева? Не думали об этом. "Ростов" играет от обороны, мы ищем счастье через контратаки и стандарты.

Ролик перед игрой? Прибавил позитивного настроя, но не особо помог, потому что мы все прекрасно понимаем, что нужно делать. Очень серьезно настраивались на игру.

Трансляция матча "Арсенал" - "Ростов" //

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