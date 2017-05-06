Правильно ли засчитан гол "Арсенала"?

На 37-й минуте матча 27-го тура чемпионата России "Арсенал" – "Ростов" арбитр Алексей Николаев засчитал взятие ворот гостей, получив подсказку от первого ассистента Дмитрия Жвакина. Судья-помощник определил, что мяч, посланный игроком тульской команды Никитой Бурмистровым, пересек линию ворот ростовчан. Скорее всего, Жвакин прав. Однако в полной мере оценить эпизод невозможно – нет повторов необходимого качества. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Арсенал" - "Ростов"