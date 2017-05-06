17:12 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Сухая" серия Медведева прервалась в матче с "Арсеналом"

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Тульский "Арсенал" в домашнем матче 27-го тура чемпионата России прервал рекордную "сухую" серию вратаря "Ростова" Никиты Медведева. В общей сложности она длилась 988 минут.

Точку в серии Медведева поставил гол полузащитника Никиты Бурмистрова. Игрок туляков открыл счет во встрече на 37-й минуте, выполнив подачу в штрафную с правого фланга. Мяч, никого не касаясь - обзор вратарю закрыл выпрыгнувший перед ним в попытке пробить головой Илья Максимов, - влетел в ворота гостей.

Трансляция матча "Арсенал" - "Ростов" //
Никита Медведев. Буффон из Удмуртии //
Станислав Черчесов: "На сегодняшний день кандидатуру Медведева мы не рассматриваем"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 27-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Басист

Обидно, чуток не дотянул Никита до штуки, да и гол-то мусорный((( А уж сколько сами не забили...

17:26

Семь ветров

Ну и славненько.

17:23

loko 1302

обидненько

17:22

HAZELSAMARA

Если считать каждый матч не по 90 минут, а с реальным компенсированным временем (т.е. от 93 минут и выше), у Медведа должно быть более тысячи - кажется, 1034.

17:18

DENsid

Эх, 11 минут до штуки не дотянул Никита )))

17:14