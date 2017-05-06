"Сухая" серия Медведева прервалась в матче с "Арсеналом"

Тульский "Арсенал" в домашнем матче 27-го тура чемпионата России прервал рекордную "сухую" серию вратаря "Ростова" Никиты Медведева. В общей сложности она длилась 988 минут.
Точку в серии Медведева поставил гол полузащитника Никиты Бурмистрова. Игрок туляков открыл счет во встрече на 37-й минуте, выполнив подачу в штрафную с правого фланга. Мяч, никого не касаясь - обзор вратарю закрыл выпрыгнувший перед ним в попытке пробить головой Илья Максимов, - влетел в ворота гостей.
Трансляция матча "Арсенал" - "Ростов" //
Никита Медведев. Буффон из Удмуртии //
Станислав Черчесов: "На сегодняшний день кандидатуру Медведева мы не рассматриваем"
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @pfc_arsenal #НашФутбол #РФПЛ. 27-й тур. #АрсеналРостов 1:0 37' Никита Бурмистров pic.twitter.com/ZolDgyruwD– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 6 мая 2017 г.
Басист
Обидно, чуток не дотянул Никита до штуки, да и гол-то мусорный((( А уж сколько сами не забили...
17:26
Семь ветров
Ну и славненько.
17:23
loko 1302
обидненько
17:22
HAZELSAMARA
Если считать каждый матч не по 90 минут, а с реальным компенсированным временем (т.е. от 93 минут и выше), у Медведа должно быть более тысячи - кажется, 1034.
17:18
DENsid
Эх, 11 минут до штуки не дотянул Никита )))
17:14