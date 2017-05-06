"Сухая" серия Медведева прервалась в матче с "Арсеналом"

Тульский "Арсенал" в домашнем матче 27-го тура чемпионата России прервал рекордную "сухую" серию вратаря "Ростова" Никиты Медведева. В общей сложности она длилась 988 минут.

Точку в серии Медведева поставил гол полузащитника Никиты Бурмистрова. Игрок туляков открыл счет во встрече на 37-й минуте, выполнив подачу в штрафную с правого фланга. Мяч, никого не касаясь - обзор вратарю закрыл выпрыгнувший перед ним в попытке пробить головой Илья Максимов, - влетел в ворота гостей.

Трансляция матча "Арсенал" - "Ростов" //

Никита Медведев. Буффон из Удмуртии //

Станислав Черчесов: "На сегодняшний день кандидатуру Медведева мы не рассматриваем"