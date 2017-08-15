"Динамо" интересуется голландцем Кабралом

Как стало известно "СЭ", состав "Динамо" может пополнить 26-летний атакующий полузащитник Джерсон Кабрал. Воспитанник "Фейеноорда" с 2010 года выступал за роттердамцев, а затем периодически играл за "Твенте", "АДО Ден Хаг", "Виллем II", "Бастию" и роттердамскую "Спарту".

Его мать – голландка, а вот отец – из Кабо-Верде. Кабрал вызывался в юношеские сборные Голландии, а не так давно получил приглашение и в национальную команду Кабо-Верде. (Александр БОБРОВ)

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