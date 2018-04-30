Александр Кокорин: "Стал замечать за собой, что последнее время выгляжу как-то неопрятно"

Форвард "Зенита" и сборной России Александр Кокорин в своем Инстаграме сравнил себя с заросшим львом. По словам игрока, он стал замечать, что в последнее время выглядит как-то неопрятно.



Напомним, что 27-летний Кокорин восстанавливается после разрыва крестообразных связок правого колена. Он получил повреждение 15 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Лейпцига" (1:1).