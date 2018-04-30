15:19 | Футбол — РФПЛ

Александр Кокорин: "Стал замечать за собой, что последнее время выгляжу как-то неопрятно"

Скриншот сториз с Инстаграма Кокорина.
Скриншот сториз с Инстаграма Кокорина.
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Форвард "Зенита" и сборной России Александр Кокорин в своем Инстаграме сравнил себя с заросшим львом. По словам игрока, он стал замечать, что в последнее время выглядит как-то неопрятно.

Напомним, что 27-летний Кокорин восстанавливается после разрыва крестообразных связок правого колена. Он получил повреждение 15 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Лейпцига" (1:1).

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Солёный

С бодунища?

16:09

yadkar

Я вот смотрю на вас футболистов. У вас с головой все нормально? Наколки на всем теле . Это же противно. О прическах вообще не знаю что говорить. Похожи на быдло. Как на вас смотрят дети , жены. Родители в концев концов. Или им на все наплевать, лишь бы вы больше денег приносили. Позорище.

16:09

merniloskut

И ещё запах...

15:57

merniloskut

Саша, с кем поведёшься, так и выглядеть будешь!

15:56

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